Por dónde pasan Argentina vs. Benín y qué canal lo transmite en vivo

La selección argentina y Benín chocan este martes desde las 20 (horario argentino) en un amistoso en el estadio Monumental con arbitraje del chileno Fernando Véjar en el cierre de la primera fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). El encuentro quedará marcado en la historia como el de la despedida de Lionel Messi y, también, de Nicolás Otamendi, el subcapitán de Leo y de la selección desde 2024.

El partido se transmite en vivo por TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Argentina vs. Benín

Lo que pueda llegar a ocurrir en el juego frente a un rival muy inferior está en segundo plano para el equipo argentino porque la atención se la lleva Messi. Y el entrenador Lionel Scaloni lo sabe, por lo que en los partidos ante Bolivia y Burkina Faso le dio minutos a todos lo futbolistas que convocó en la primera citación tras el subcampeonato en el Mundial 2026, es decir a los que iniciaron el nuevo proceso.

En ese contexto, se especula con que la formación inicial de este martes tenga, lógicamente al 10, y al grueso de los futbolistas que lo acompañaron en sus últimos años en la selección nacional y con los que ganó todo lo que jugó. En este contexto, Emiliano ‘Dibu’ Martínez será el arquero y en la zaga central estarán Cristian Romero y, muy probablemente, Nicolás Otamendi, otro baluarte del proceso que también se despide, aunque su adiós queda opacado por todo lo que significa Messi.

Nicolás Otamendi también se despide de la selección argentina en el amistoso con Benín Ashley Landis - AP

Sin Nahuel Molina -suspendido- ni Gonzalo Montiel -no convocado-, el lateral derecho será Agustín Giay, uno de los jugadores que se dará el lujo de ser titular en el último encuentro de Messi a pesar de que casi no compartió la camiseta con él por cuestiones generacionales. En el sector izquierdo, en tanto, Nicolás Tagliafico será de la partida siempre que esté recuperado de una dolencia muscular. De lo contrario, Facundo Medina tendrá otra vez su chance.

El mediocampo será el de la final de Qatar 2022, con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, quien jugará como invitado porque no fue convocado para la fecha FIFA. El que ingresará después es Giovani Lo Celso, otro amigo del 10. Lautaro Martínez y Julián Álvarez harán dupla ofensiva junto a la estrella de la noche.

Lionel Messi compartirá la ofensiva con Julián Álvarez y Lautaro Martínez en su último partido con la selección argentina Natacha Pisarenko - AP

Frente a los africanos, Messi jugará su partido número 208 con la Argentina y buscará engrosar aún más su cuenta de 125 goles, cantidad con la que se consolidó como el máximo artillero de la historia. Pero lo más relevante son los títulos colectivos que logró en la selección mayor: Mundial 2022, Copa América 2021 y 2024; y la Finalissima 2022. También fue finalista en las Copas del Mundo de 2014 y 2026 y de los certámenes continentales de 2007, 2015 y 2016.

Benín es dirigido por el alemán Gernot Rohr desde 2023 y arrancó su camino en las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027 con un empate ante Burkina Faso 1 a 1 y un triunfo sobre Mauritania 2 a 1. Nunca jugó una Copa del Mundo y, de hecho, es la primera vez que disputa un encuentro afuera de África.

Argentina vs. Benín: cómo ver online

El partido despedida de Lionel Messi en la selección argentina está programado para este martes a las 20 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; y Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.