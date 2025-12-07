LA NACION

Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 8 de diciembre, la temperatura rondará entre 22 y 35;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 8 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 8 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 8 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 27 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 20 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:00 y se pone a las 20:48.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 35 grados.

A la noche, el clima rondará los 32 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. El look que eligió Juana Viale para la conducción del Almorzando con un osado escote
    1

    Modo “maléfica”: el look con escote Marilyn que lució Juana Viale en el Almorzando de este domingo

  2. La historia de los pescadores que perdieron todo y el documental de dos argentinos rumbo al Oscar
    2

    El lago que desapareció: la historia de los pescadores que perdieron todo y el documental de dos argentinos rumbo al Oscar

  3. Cuándo es la fecha de pago en diciembre 2025
    3

    Cuándo es la fecha de pago del aguinaldo en diciembre 2025

  4. Conrado Estol desestimó el uso de medicamentos como la única solución para dormir bien: “Es algo crítico”
    4

    Conrado Estol desestimó el uso de medicamentos como la única solución para dormir bien: “Es algo crítico”

Cargando banners ...