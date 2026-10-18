Clima en San Martín de Los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 19 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 7 y 13; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de Los Andes, indica que hoy 19 de octubre el cielo estará cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de Los Andes presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:53 y se pone a las 20:08.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.