Clima en San Martín de Los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 20 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 6 y 15; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de Los Andes, indica que hoy 20 de octubre el cielo estará nublado con chaparrón de lluvia por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de Los Andes presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 86 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:51 y se pone a las 20:09.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con lluvia y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
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