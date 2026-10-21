Clima en San Martín de Los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de Los Andes, indica que hoy 22 de octubre el cielo estará con mayormente nublado con tormenta sin precipitación por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de Los Andes presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 06:48 y se pone a las 20:11.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.