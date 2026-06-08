Nubes y algo de lluvias: así estará el clima en el AMBA durante esta semana de junio

La semana estará marcada por la ausencia del sol, la inestabilidad y las precipitaciones intermitentes. Se presentarán mañanas con escasa visibilidad, el frío intenso no aparecerá, al menos, por 10 días, y la humedad persistirá durante la semana.

Clima de lunes: lluvias intensas por la mañana

Para hoy se espera una mañana inestable, donde no le cerraremos la posibilidad de algunos pasajes con lluvia fuerte hasta el mediodía. Se espera viento moderado del sudeste con ráfagas, cielo nublado y mínima de 12ºC, atención que el chiflete puede sumar una complicación más a las precipitaciones, la campera impermeable parece lo más estratégico antes de salir de casa. Con el paso de las horas irá mejorando hasta llegar a una tarde con lluvias aisladas, conservando el manto de nubes y el viento frío por lo que el abrigo quedará puesto y cerrado todo el día para los que les toque andar por la calle. Se prevé una máxima de 14ºC, el mercurio apenas se moverá durante el día planteando una jornada de acotada amplitud térmica. Si bien la noche se muestra menos inestable, no le cerramos la puerta a algunas lloviznas en un cierre menos ventoso con 12ºC.

El sol vuelve a estar esquivo esta semana KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Clima de martes: un poquito de sol

Después de tantos días nubosos el martes nos devolverá algunos pasajes soleados. Se espera un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento leve desde el sur y mínima de 11ºC. Si bien la falta de viento nos dejará una percepción menos fresca del amanecer podría promover la formación de neblinas y bancos de niebla, especialmente en zonas suburbanas. Nuestra masa de aire permanecerá prácticamente quieta durante todo el día, con cúmulos bajos que nos dejarán sol intermitente por lo que el mercurio no caerá demasiado llegando a entregar 14ºC de máxima en una jornada de acotada amplitud térmica. La noche presentará cielo mayormente nublado y un cierre en 12ºC.

Clima de miércoles: otro día sin sol

El miércoles será otra jornada sin viento por lo que podríamos empezar el día inmerso en la niebla. Se espera una mañana con baja visibilidad, cielo mayormente nublado, viento leve o calmo y mínima de 10ºC. Volverá el frondoso manto de nubes para dejarnos un día gris, a pesar de los cúmulos bajos y amenazantes, no habrá previsión de precipitaciones. La tarde conservará el ambiente gris para que el mercurio vuelva a extrañar al sol y se recorte en 15ºC manteniendo el viento leve. El manto de nubes ayudará a conservar la temperatura nocturna en un cierre con 13ºC

Clima de jueves: tarde de sol y sin frío

El jueves el barómetro podría levantarse de mejor humor para dejarnos un día con poca nubosidad. Se espera un amanecer con cielo algo nublado, viento leve o calmo y mínima de 11ºC. A diferencia de las últimas mañanas podremos caminar bajo el sol lo que permitirá mitigar el fresco matinal aprovechando que no hay chiflete. La tarde se mostrará con poca nubosidad, con viento leve desde el sudoeste que no impedirá que el termómetro se anime a 16ºC. La noche cerrará con cielo parcialmente nublado y 12ºC. Será el día más soleado de la semana, ideal para secar la ropa

Clima de viernes: mañana con bancos de niebla

Nuevamente la falta de viento y la extrema humedad conspirarán para dejarnos una mañana con poca visibilidad. Se espera un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento calmo y 9ºC de piso térmico. Antes de mediodía comenzará a soplar suavemente desde el norte para que el termómetro logre aprovechar la llegada de aire templado y las cuotas de insolación para remontar hasta 17ºC y seguir con la saga de tardes sin frío intenso. La noche se encontrará a salvo para los que quieran salir en un cierre con 12ºC sin previsión de lluvias.

Habrá días con baja visibildad por la mañana Montypeter - Shutterstock

Borrador del fin de semana

El sábado no escapará al patrón sinóptico de la semana entregando una mañana gris y algo de sol por la tarde con máxima de 17ºC. El domingo tendrá una breve entrada de aire frío lo que nos dejará más nubosidad y un poco menos de temperatura.

Eso es todo, amigos. Después de mucho tiempo vuelve a llover en el estuario del Río de la Plata, veremos cual será el ritmo de precipitación al amanecer, pero no es del todo seguro que lleguen secos al trabajo y a las aulas. Si bien ya estamos cursando el invierno meteorológico seguiremos diferenciados del frío intenso por una semana más y no se vislumbran olas polares por los próximos 10 días. El sol seguirá en deuda, el manto de nubes nos cubrirá por varios días más y ante la ausencia de un frente frío que remueva toda la humedad volveremos a repetir el escenario de niebla de los últimos días, con una Buenos Aires mostrándose de manera fantasmagórica con visibilidad reducida al nivel de riesgo vial.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli