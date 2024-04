Pronóstico del tiempo: ¿cómo estará el clima el fin de semana del viernes 5 de abril?

Escuchar

Jueves: la vuelta del sol

Para hoy se espera por la vuelta del cielo despejado a la ciudad. El viento leve del sur limpiará nuestro firmamento para dejarnos una amanecer soleado y apenas fresco con el termómetro saliendo desde los 16ºC. El jueves abrirá un nuevo capítulo meteorológico iniciando una hilera de varias jornadas estables a puro sol. Atención aquellos que salgan temprano por alguna ruta suburbana, la alta humedad y la falta de viento pueden promover algunas neblinas que reduzcan la visibilidad. La tarde mostrará un ambiente muy agradable, sin nubosidad, con nuestra masa de aire quieta y una máxima otoñal de 24ºC para confirmar que el calor veraniego quedó atrás. La noche cerrará en 19ºC, con la vuelta de las estrellas a nuestra bóveda celeste.

Viernes: otro día a pleno sol

El viernes será otro día con cielo limpio de punta a punta. Se espera un amanecer con viento leve y mínima de 15ºC, lo que da cuenta de cómo la salida de la nubosidad baja facilita el descenso de temperatura durante la madrugada. Se prevé otra jornada con buen tiempo para todos aquellos que tengan que moverse por la vía pública, con cielo despejado, viento suave desde el norte y una tarde muy agradable con 25ºC de máxima. La noche promete buenas condiciones meteorológicas para los que quieran salir con el anemómetro quieto, el firmamento inmaculado y 19ºC.

Se vienen cinco días seguidos a pleno sol incluyendo un fin de semana de excelentes condiciones meteorológicas

Sábado: el otoño se florea

Si bien se acabaron los días de pileta, el fin de semana ofrecerá excelentes condiciones meteorológicas para los que quieran salir un rato o tengan algo en agenda al aire libre. Se espera una mañana sin nubosidad ni viento, con mínima de 16ºC. La tarde podría incorporar un poco de cobertura nubosa e intensificar levemente el descenso de aire templado con una máxima de 24ºC. La noche cerrará con un ambiente templado mostrando 21ºC, un registro muy agradable por si tienen alguna actividad al final del día.

Domingo: la mesa afuera

El domingo se tomará revancha de su anterior edición de Pascua cuando las ráfagas frías y la instabilidad no dejaron disfrutar el almuerzo familiar al aire libre. Se espera una jornada a pleno sol, con la mínima recuperándose hasta 18ºC, con viento leve desde el norte y cielo mayormente despejado. El mediodía mostrará muy buen tiempo para los que quieran sacar la mesa afuera hasta llegar a una tarde soleada y sin frío con el mercurio que escalará hasta los 24ºC.

Spoiler alert

La oferta de cielo despejado terminará el lunes con el último día a pleno sol con máxima de 25ºC. A partir del martes tendremos un ingreso de aire frío con viento del sudeste soplando varios días, lo que nos dejaría cielo mayormente nublado, una ligera inestabilidad y un marcado descenso de temperatura por el resto de la semana.

Eso es todo, amigos. Sinceramente se hace muy difícil redactar un reporte meteorológico con tantos días iguales por delante con cielo despejado y sin sobresaltos atmosféricos, donde la temperatura no es noticia y el fin de semana no corre riesgo, pero un pronóstico aburrido es siempre una buena noticia para los lectores, el “no news, good news” también rige en la meteorología. Si bien la semana que viene intercalará un par de amaneceres con mínimas bajas, el frío no se adelanta en una temporada otoñal donde un pronto arribo invernal podría ser estratégico para combatir el dengue aunque no tanto para nuestras boletas de electricidad y gas.

¡Hasta la semana que viene!

