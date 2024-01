escuchar

Lunes: tarde de calor intenso

Para hoy se espera una nueva jornada calurosa en la ciudad, pero todavía lejos de meternos en un segmento de calor extremo. Se aguarda un amanecer con los nubarrones retirándose de nuestro cielo, viento leve o calmo y mínima de 21ºC, como para no empezar acalorados de entrada. Se estima una jornada con cielo parcialmente nublado, donde algunos pasajes soleados pueden dar una percepción de calor intenso. Por suerte el termómetro no contará con el respaldo de aire caliente, lo que evitará que se dispare la temperatura, por lo que se espera una tarde veraniega con máxima de 31ºC: calurosa pero no extenuante. La noche mostrará viento muy suave desde el este, que no logrará atenuar un cierre templado de 26ºC.

Martes: el verano se desata

El martes será una jornada de calor intenso con alta sensación térmica, por lo que sería el día a evitar si tienen que hacer algo que demande andar por la calle o moverse por la vía pública. Se prevé un amanecer con viento moderado desde el este, cielo mayormente despejado y una mínima agradable de 22ºC. La veleta se alternará entre el noreste y el este, y el cielo limpio le permitirá al sol cocinarnos a fuego lento en una tarde agotadora con 33ºC. No se asusten, será la única máxima de estas características en toda la semana. Hacia la noche un débil frente frío barrerá la ciudad lo que nos salvará de altas temperaturas nocturnas.

Así estará el clima durante esta semana de enero

Miércoles: llega el alivio

La circulación de aire frío será débil y breve, pero de todas formas alcanzará para cortar la racha ascendente de calor. Se espera una mínima de 22ºC con cielo parcialmente nublado y viento moderado del sudeste como para que el termómetro comience una marcha tranquila, sin dispararse por la mañana. Será una jornada con mucha nubosidad, con la veleta girará hacia el este a la tarde, por lo que el mercurio bajará el copete y entregará 29ºC de temperatura punta en una suerte de tregua térmica de verano. La noche podría mostrar algunas horas de viento más fresco del sudeste para dejarnos 23ºC en el cierre y poder dormir mejor.

Jueves: el mercurio sigue tranquilo

El jueves será un verdadero oasis térmico en la semana. Se espera un día donde el termómetro vuelva a tener el lastre del viento fresco y tampoco cuente con apoyo solar. El amanecer ya avisa que será una jornada sin sobresaltos térmicos, ya que iniciará la cuenta con 18ºC, cielo parcialmente nublado y viento moderado. La mañana transcurrirá con mucha nubosidad, recién la tarde le devolverá el sol a la ciudad con el viento del río manteniendo la temperatura moderada para moldear una máxima de 27ºC y extender el armisticio térmico. La noche proyecta 22ºC en otro cierre donde nos arreglamos perfectamente con el ventilador.

Viernes: verano zen

El viernes sumará otro casillero más a la pausa de calor intenso. Se espera otro día sin viento caliente, que ofrecerá un amanecer muy agradable con 19ºC de mínima, viento moderado y cielo parcialmente nublado. Será otra pulseada entre el sol y el viento donde el aire que llegue desde el río le restará todo el esfuerzo a la insolación de superficie para que la máxima siga mesurada con 29ºC vespertinos. La noche cerrará estable sin ningún capricho atmosférico para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

El fin de semana volvería el viento norte con rotaciones al este por la noche, lo que se traducirá en un progresivo aumento de temperaturas con 30ºC para el sábado y 32ºC para el domingo, con desmejoras hacia el final del día. Hasta el momento será un fin de semana ideal para planificar actividad al aire libre, especialmente una tarde de pileta.

Eso es todo, amigos. Por suerte se viene una semana sin amenazas de calor extremo, por lo que continuará el verano sin olas de calor hasta mitad de enero. La noche de hoy será un poco incómoda para dormir por el calor nocturno y la tarde del martes podría sentirse agobiante, pero rápidamente se vendrá un alivio térmico con varias tardes con el mercurio muy tranquilo.

Otra semana más que el verano hace precio y demuestra que “El Niño” cumple con su promesa de dejarnos un período estival menos hostil que sus ediciones anteriores.

¡Tengan todos una gran semana!

@JopoAngeli

