La licuadora es uno de los electrodomésticos más usados en la cocina, ya que con ella se realizan jugos, batidos, sopas, salsas y toda clase de recetas. Luego de utilizar el aparato, puede ser complicado sacar los pequeños restos de comida que quedan en la cuchilla y en las paredes del vaso de vidrio. Sin embargo, hay distintos trucos para eliminar los alimentos que quedan dentro del objeto y no se generen hongos o bacterias.

La licuadora es uno de los electrodomésticos más utilizados para hacer distintas recetas

Cómo limpiar la licuadora a fondo

El truco definitivo para hacer una limpieza profunda de una licuadora implica un elemento estrella: el bicarbonato de sodio.

Limpieza profunda

Previo a hacer la desinfección de la licuadora, hay que desconectar y retirar el vaso de vidrio de la base.

Una vez desarmado el electrodoméstico, usar los siguientes materiales: jabón líquido, medio limón, agua caliente, trapo de limpieza, esponja, bicarbonato de sodio y cepillo .

. Después, colocar agua tibia en el jarrón hasta la mitad. Añadir algunas gotas de jabón líquido y un poco de bicarbonato. Volver a poner el jarrón en la base, enchufar y licuar por 30 segundos.

Dejar reposar por 10 minutos y luego limpiar con agua caliente, cepillo, esponja, jabón y enjuagar. Por último, poner el jarrón boca abajo y secar.

Existen distintos métodos caseros para limpiar la licuadora

También existen otros métodos para eliminar restos de alimentos y olores de la licuadora. También es fundamental hacerle un service casero que permitirá que el electrodoméstico tenga más tiempo útil. A continuación, distintas formas para cuidar la licuadora:

Limpieza express

En caso de que se haya utilizado un alimento que no deja mal olor, se puede realizar una limpieza rápida solo con agua caliente y jabón líquido. Para eso hay que colocar ambos elementos en el vaso de la licuadora, encenderla y dejar licuar por 30 segundos. Para completar, solo es necesario enjuagar el jarrón con agua fría.

Lavar las partes por separado

Otro de los métodos para limpiar la licuadora es sacar todas sus partes y eliminar los restos de alimentos por separado para no rayarlas. Después, volver a armar el vaso de la licuadora, llenar el vaso de vidrio con agua y jabón líquido para platos, poner bicarbonato, vinagre y encender por unos minutos. Apagar, secar las partes por separado y listo.

Cómo secar la licuadora

Para cuidar el artefacto es importante no secar con paños de tela debido a que pueden tener bacterias que generan humedad. Por eso es mejor usar papel de cocina descartable o dejar secar con el aire.

Luego hay que poner el vaso de vidrio boca abajo para que se escurra toda el agua y esperar a que se seque con el aire. Para que no haya malos olores, es importante no tapar hasta que no esté bien seco.

Cómo afilar las cuchillas de la licuadora

La cuchilla es otro de los elementos de la licuadora que se gasta con el correr del tiempo, aunque hay un truco para afilarla de forma casera:

En una bolsa de plástico poner cáscaras de huevo.

Triturar los huevos, sin pulverizarlas completamente.

Luego, introducir las cáscaras de huevo en la licuadora.

Tapar y licuar en elevada velocidad hasta que se conviertan en polvo.

Por último, se puede añadir un chorrito de agua para licuar las cáscaras y, de esta manera, eliminar los residuos.

LA NACION