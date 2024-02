escuchar

Jueves: rezándole a la veleta

Nada ha cambiado y el jueves seguirá teniendo su suerte echada al horario de ingreso de aire fresco, por lo tanto hay algunas divergencias en cuanto al comportamiento atmosférico de hoy. Una rotación temprana que arrime aire desde el este con aumento de nubosidad, que nos deje sin sol todo el día y con lluvias intermitentes desde la mañana desbarataría la idea de una jornada muy calurosa. Si el giro de veleta se demora y las lluvias se trasladan hacia el final del día o la madrugada del viernes, podríamos tocar los 34°C con alta sensación térmica. De todas formas el jueves conservará la permanente probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas que nos puedan dar un alivio momentáneo, aunque la probabilidad de que se liguen un duchazo en la calle no es tan alta. La noche del jueves marcaría el repliegue térmico con ráfagas débiles del sudeste que llevarán el termómetro hasta 26°C. Hasta aquí llegará el evento de calor extremo.

A partir de mañana desciende la temperatura aunque tendremos que esperar hasta el lunes para que entre aire frío y seco

Viernes: afloja la máxima

Si bien todavía falta para la entrada de un frente frío y el recambio de aire, se puede decir que el viernes apagará la estufa en una jornada sin viento norte. Continuará la inestabilidad en el Río de la Plata, la lluvia seguirá siendo bienvenida porque venimos con el pluviómetro seco desde hace dos semanas, aunque complique a todos aquellos que tengan que moverse por la vía pública o trabajar al aire libre. Se espera un amanecer templado con 25°C, pero la exposición al viento desde el río nos dará una percepción muy agradable de la temperatura, con cielo mayormente nublado. El termómetro las tendrá todas en contra, la falta de insolación de superficie, el viento desde el sudeste y este, y las potenciales lluvias pincharán al verano para dejarnos una tarde térmicamente más tranquila de 32°C. Hacia la noche se intensificará el viento y se mantendrá alguna probabilidad de precipitaciones durante toda la madrugada. Lamentablemente no hay certezas para los que quieran salir, aquellos que tengan algún plan nocturno deberán estar atentos a nuevas actualizaciones.

Sábado: probabilidad de tormentas aisladas

Seguirán los nubarrones con probabilidad de tormentas aisladas durante todo el día, aunque solo la mañana presentará alta inestabilidad, por lo que no se descarta una mejora vespertina que permita cualquier actividad al aire libre. Se espera una mañana nubosa, inestable con la posibilidad de que se levanten de la cama y esté lloviendo. La mínima seguirá alta con 25°C acusando que seguiremos inmersos en una masa templada y húmeda, volverá el viento norte, pero no logrará empujar al mercurio significativamente por lo que tendríamos una máxima de 30°C, que a esta altura sería una ganga. Si bien los modelos todavía no ponen a salvo la tarde, la probabilidad de lluvias baja mucho pasado el mediodía por lo que no sean pesimistas ni cancelen nada todavía. Las noches seguirán siendo templadas pero menos calurosas en un cierre con 26°C, ya sin previsión de precipitaciones.

Domingo: tarde de sol y calor veraniego

La jornada dominical le devolverá la estabilidad al Río de la Plata. Tendremos viento de direcciones variables, por lo que no se espera un aporte significativo de aire caliente. Volverá el sol de manera intermitente con probabilidad de algunos pasajes de cielo mayormente despejado. Esto animará al termómetro a ir por una tarde veraniega de 32°C en una jornada que seguirá mostrando calor pero sin características extremas.

Spoiler alert

El lunes llegará el momento tan esperado con una potente y persistente entrada de aire frío que tendrá atado a nuestro termómetro por 36 horas. Comenzará el recambio de aire y se notará en un descenso de la máxima con 29°C para el lunes y 30°C para el martes, miércoles y jueves. Se podrá dormir mucho mejor con temperaturas nocturnas y mínimas matinales más bajas, incluso el amanecer del martes podría mostrar 17°C, un verdadero respiro después de tanto calor. Los modelos no se ponen de acuerdo si la entrada del frente nos dejará mucha, poca o nada de lluvia mientras circule el aire frío.

Eso es todo, amigos. Si bien no podemos decir que llega el alivio definitivo, a partir del final de la tarde de hoy tendremos una atenuación de la temperatura, el verdadero aplacamiento, con una importante entrada de aire frío será el lunes, recién ahí comenzará el recambio de aire con la llegada de una masa fría y seca. Esperemos que hoy la veleta rote temprano, pero todo parece que tendremos que esperar hasta la noche para sentir un descenso de temperatura. Recuerden que hoy puede llover, especialmente por la tarde.

¡Hasta la semana que viene!

