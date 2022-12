Pronóstico del tiempo: ¿Cómo estará en Nochebuena y Navidad?

escuchar

Jueves: tarde de calor intenso

Este 22 de diciembre comienza una jornada de mucho calor en la ciudad, por suerte no iniciaremos el jueves acalorados desde temprano, se espera una mínima de 23°C en un amanecer con cielo apenas nublado con viento moderado desde el noreste. El descenso de aire caliente junto al sol empujarán al mercurio hacia una tarde de alta temperatura para darle forma a una jornada que muestre calor intenso vespertino, no demasiado lejos de un escenario extenuante. Aquellos a los que les toque moverse por la vía pública y queden expuestos al rayo directo del sol sentirán el rigor veraniego, no subestime el escenario de altas temperaturas de hoy si tiene alguna actividad al aire libre. Se prevé una rotación de veleta hacia el final del día, esta vez un poco más tarde por lo que le permitirá al mercurio escalar más alto que los últimos días. La noche mostraría un cierre templado, con valores incómodos para dormir con el termómetro cerrando en 27°C, con suerte con una importante intensificación del viento desde el este.

Viernes: probabilidad de precipitaciones al final del día

El viernes será el día más esperado con su anunciada entrada de aire frío hacia la medianoche. Pero antes habrá que desandar una jornada calurosa e inestable con el mercurio abriendo la cuenta en 23°C. Se estima más nubosidad para un día que irá mostrando una desmejora progresiva, con el arribo de nubosidad más baja y frondosa que no nos salvará de una tarde de calor esperándose una máxima de 32°C. Hacia el atardecer, comienza la probabilidad de precipitaciones, aparentemente débiles, que podrían extenderse hacia la noche y madrugada. Hacia la medianoche, comienza una importante irrupción de aire frío con un marcado descenso de temperatura.

Sábado: Papá Noel nos trae el frío

El fin de semana comienza con una mañana fresca e inestable, el viento del sur seguirá soplando para dejarnos una columna con aire nuevo, frío y seco, y se notará con una mínima más baja con el termómetro saliendo desde 19°C. La mañana puede presentar precipitaciones que se podrían extender hasta el mediodía o primeras horas de la tarde. La jornada transcurrirá con poco y nada de sol, con viento frío surcando el estuario así que descarten cualquier chance de pileta. La tarde mostrará características muy diferentes a la de toda la semana con cielo nublado y máxima de 26°C. La noche será térmicamente idílica, con temperatura muy agradable con 23°C hacia la noche para una cena muy tranquila y 23°C a la hora del brindis. Si bien la probabilidad de lluvias hacia la noche es muy baja, habrá que estar atento a las últimas actualizaciones para no tener que entrar la mesa a las apuradas en medio de la cena familiar de Nochebuena.

Las condiciones meteorológicas para la Nochebuena y Navidad Archivo

Domingo: el almuerzo, a salvo

El domingo estará a salvo de cualquier precipitación aunque amanezca con cielo mayormente nublado. Lentamente se irán corriendo los nubarrones hasta lograr un firmamento con cielo parcialmente nublado por lo que no habrá problemas para sacar la mesa afuera al mediodía. Se esperan 23ºC en el almuerzo de Navidad y 25ºC por la tarde para configurar otra jornada térmicamente muy cómoda como para que no falte hielo ni se corte la mayonesa.

Eso es todo amigos. A pesar que la Nochebuena nos tendrá hasta último momento monitoreando la probabilidad de precipitaciones, la misma es realmente baja y lo más importante ya está asegurado, no solo no será una fiesta calurosa sino que contaremos con circulación de aire frío, como para que alguno hasta tenga que llevar un abrigo liviano por encima de la remera. No se espera viento fuerte por lo que tampoco se volarán las servilletas ni se apagarán las velas por lo que se va redondeando un escenario de buenas condiciones meteorológicas para las fiestas. Y no menos importante, buenas noticias para Papá Noel que no encontrará calor extremo con el que tenga que lidiar con su atuendo nórdico.

Felices Fiestas para todos, hasta la semana que viene.

@JopoAngeli