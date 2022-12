Asueto: ¿quiénes no trabajan mañana?

escuchar

El Gobierno nacional oficializó el miércoles el asueto del viernes 23 de diciembre 2022. Lo hizo a través del Decreto 830, que se publicó hace una semana en el Boletín Oficial. Esto se debe a que el feriado nacional por Navidad, el 25 de diciembre, cae un domingo. De esa forma, se busca “posibilitar el acercamiento de quienes, por diversas causas, se domicilian lejos de sus seres queridos”

La normativa también contempla un asueto el viernes 30 de diciembre para complementar el feriado del 1 de enero, que también cae un domingo.

Un asueto no es lo mismo que un feriado. Este día no laborable se paga como cualquier otro día normal, aunque no se trabaje. A su vez, las empresas o entidades no están obligados a acatar la medida.

¿A quiénes alcanza el asueto?

De acuerdo con la normativa, los trabajadores de la administración pública nacional no prestarán servicios los viernes 23 y 30 de diciembre. Así, podrán disfrutar de dos fines de semana largo seguidos. Los únicos que no son alcanzados por el decreto son los empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que deberán atender a su trabajo esos dos días.

Los empleados de la AFIP deberán trabajar el 23 y 30 de diciembre Mar'a Amasanti

“Dispónese que el asueto otorgado para los días 23 y 30 de diciembre de 2022 en virtud del Decreto N° 820 del 10 de diciembre de 2022 no alcanzará al personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”, puntualiza el primer artículo del texto, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

La norma también aclara que la medida no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras. Por lo tanto, los bancos deberán funcionar con normalidad esos días. A su vez, tampoco aplica para el resto de los trabajadores del sector privado. En su caso, su situación quedará a definirse por cada empresa e institución en cada caso particular.

A pesar del asueto, el Gobierno instruyó a los distintos organismos que implementen las medidas necesarias para mantener la continuidad de los servicios esenciales.

Provincia de Buenos Aires

Siguiendo los pasos de Nación, el gobernador bonaerense Axel Kicillof también decretó asueto. “Las festividades de navidad y año nuevo generan, en la provincia de Buenos Aires, el traslado de muchos/as ciudadanos/as a distintos puntos de la Provincia y del país a fin de reunirse para celebrarlas”, explicó el decreto.

En ese sentido, se decidió que es “conveniente arbitrar las medidas idóneas que faciliten y alienten las mencionadas celebraciones, principalmente para todas aquellas personas que se domicilian alejados de sus seres queridos”.

Se oficializó este lunes con la publicación de la norma en el Boletín Oficial provincial. El decreto lleva la firma de Kicillof y también del Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde.

Sin embargo, esta especifica que no alcanza a toda la administración pública bonaerense, es decir, habrá actividades que quedan exceptuadas del asueto. Deben trabajar en esos días:

Personal dependiente de las policías de la provincia de Buenos Aires y del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad

Personal dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense

Personal perteneciente al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires que cumpla funciones en los dispositivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, en Hogares y Casas de Abrigo oficiales y al que realice funciones de traslado

Personal que se desempeñe en la Dirección Provincial de Alto Riesgo y Casos Críticos, en la Línea 144 y en los Hogares de Protección Integral, dependientes del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual

Personal hospitalario del Ministerio de Salud que resulte necesario para la cobertura de servicios esenciales, guardia y emergencia y toda otra prestación que no pueda ser interrumpida

Personal comisionado en el marco del “Operativo Sol 2023″

Personal dependiente de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial que a tal efecto se disponga y aquel que realice tareas de inspección vial

En este caso, esta medida tampoco alcanza a las instituciones bancarias que tengan actividad en la provincia de Buenos Aires ni a entidades financieras.

LA NACION