Pronóstico del tiempo: los últimos días de la ola de calor se extienden hasta el fin de semana

escuchar

Jueves: arde la ciudad

Comienza otro día de calor intenso en la ciudad en una semana que terminará mostrando máximas mucho más altas de lo inicialmente estimado. La jornada comienza con una mínima templada con el termómetro largando desde 25ºC, como avisando que vamos rumbo a otro día extenuante. Se espera una mañana con viento leve del norte y cielo algo nublado por lo que el sol y el aire caliente se aprovecharán de nuestra columna de aire sobrecalentada para empujar al mercurio hacia 35ºC para darle forma a otra tarde sofocante, donde el cielo despejado nos dejará a merced del sol. Gran día para estar en una pileta con un trago en la mano y una picadita esperando pero para el laburante será un día agobiante, a todos aquellos que tengan actividad al aire libre prepárense para un día de malas condiciones meteorológicas donde el sol y el calor se padezcan en vez de disfrutarse. La noche se mantendrá calurosa, hasta incluso puede ser mas molesto para sobrellevar las temperaturas altas nocturnas que las estridencias térmicas vespertinas, se esperan 29ºC en el cierre con una importante intensificación del viento del noreste para seguir inyectando calor.

Viernes: el piso es lava

Se anexa otro casillero a la hilera de días de calor extremo. El viernes mostraría nuevamente las dos variables más temidas en este tipo de escenario: viento caliente y falta de nubosidad. La mañana ya mostrará esas características en otro amanecer caluroso con el mercurio largando desde 25ºC. Después quedará por delante otra jornada sofocante con el termómetro escalando hasta 36ºC para moldear otra tarde donde el verano se florea incomodando a los laburantes en otra jornada donde la tendrán difícil para andar por la calle. La noche se proyecta estable con el mercurio cerrando en 29ºC, con una leve brisa desde el río que no servirá de mucho para aplacar la temperatura nocturna

Sábado: tarde de pileta

El sábado será la última jornada de calor extremo, incluso podrá aprovecharse en vez de sufrirla. Será un día de pileta de punta a punta. Se espera un poco más de nubosidad, viento leve desde el norte y otra tarde de calor fuerte con una máxima de 36ºC. Hacia la noche podríamos tener cielo mayormente nublado aunque sin previsión de lluvias en otro cierre con alta temperatura.

Domingo: desmejora a la tarde

Si bien el domingo marcará un leve repliegue térmico, no se podrá considerar un alivio. Se espera un día que vaya desmejorando progresivamente, desde un amanecer templado con 25ºC y cielo parcialmente nublado hacia una tarde con cielo nublado y una máxima un poco más mesurada por la falta de sol y el viento desde el este a partir del mediodía llegando hasta los 33ºC. No habrá que volverse muy tarde porque se pueden esperan lluvias a la noche y el calor imperante podría darle paso a chaparrones muy activos. Aquellos que tengan que volverse el domingo al atardecer o noche por la ruta tendrán que estar atentos a las nuevas actualizaciones, si la lluvia se mantiene más a la medianoche o se adelanta algunas horas.

Spoiler alert

La noticia principal de la semana que viene es que llega el alivio y se producirá el recambio de nuestra masa de aire calurosa y húmeda por una más fresca y seca. Eso comenzará el martes a la noche, por lo que habrá que sobrellevar un lunes con calor intenso pero no extremo con máxima de 32ºC en una jornada que podría mostrar lluvias aisladas por la mañana. El martes prevé 30ºC con probabilidad de tormentas, por el resto de la semana el termómetro no se recupera aprovechando varios días inestables y la veleta moviendose por todos los cuadrantes, por lo que no se esperan descensos de aire caliente significativos lo que nos mantendría distantes del calor extremo.

Eso es todo, amigos. Estamos pasando por un escenario de pésimas condiciones meteorológicas con el verano mostrando su peor costado, el que hace sufrir al laburante aunque hay luz al final del túnel. El calor afloja un poquito el domingo para retirarse definitivamente el martes, esa será la gran jornada a esperar, la que marque la salida de todo el aire caluroso con el arribo de un frente frío. Por suerte falta poco y uno de los días de calor extremo cae en fin de semana por lo que no se sufrirá tanto. De acá en más será una cuenta regresiva hasta el martes, momento en que la ola de calor se despida del estuario.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo