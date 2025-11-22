LA NACION

Clima en Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 23 de noviembre, la temperatura rondará entre 10 y 27;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 23 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Bariloche para el 23 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bariloche, indica que hoy 23 de noviembre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 10 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:11 y se pone a las 20:52.

Pronóstico del tiempo en Bariloche para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El rugido de los hinchas de Barcelona el día del regreso del equipo al Camp Nou con una goleada
    1

    Corearon a Messi: el rugido de los hinchas de Barcelona el día del regreso del equipo al Camp Nou con una goleada

  2. Antes de su arresto, Bolsonaro había recibido un duro golpe desde la Casa Blanca
    2

    Antes de su arresto, Bolsonaro había recibido un duro golpe desde la Casa Blanca

  3. Violento robo en San Isidro a una jubilada de 91 años dentro de su casa
    3

    Violento robo en San Isidro a una jubilada de 91 años dentro de su casa

  4. Renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro
    4

    “Sacrifiqué plata”: renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro

Cargando banners ...