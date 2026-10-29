Clima en San Carlos de Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 30 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 11 y 19; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Carlos de Bariloche, indica que hoy 30 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Carlos de Bariloche presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:35 y se pone a las 20:22.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
- 1
- 2
La colección Arrieta Blaquier sigue de remate: en Londres también se venderán las joyas de la platería
- 3
La obra privada más grande en décadas empieza a transformar una región donde había que irse para encontrar empleo
- 4
Premios Ídolo 2026: el momento en que Momo, el hijo de Jimena Barón, cumplió su sueño de conocer a Davo Xeneize