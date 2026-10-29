Premios Ídolo 2026: el momento en que Momo, el hijo de Jimena Barón, cumplió su sueño de conocer a Davo Xeneize

El miércoles 28 de octubre tuvo lugar la tercera edición de los Premios Ídolo Argentina en la Usina del Arte, donde se reconoció a creadores de contenido, streamers e influencers. Davo Xeneize fue el gran ganador de la noche y se consagró como Streamer más viral e Ídolo del año, el galardón más importante. Si bien dio que hablar por su emotivo discurso, también protagonizó una escena en la previa con Jimena Barón y su hijo Momo que se volvió viral.

La intérprete de “La Cobra” asistió a la premiación con su hijo de 12 años, quien de entrada hizo saber a todos cuál era su objetivo de la noche. “¿Por qué querías venir, Momo?“, le preguntó Juli Poggio durante la alfombra roja. ”Porque quiero sacarme una foto con Davo", respondió Momo. Fue entonces cuando apareció el streamer, quien con una sonrisa no solo saludó, sino que también abrazó a su pequeño fan. Rápidamente, Barón se ubicó frente a ellos y les sacó una foto.

Momo, el hijo de Jimena Barón, conoció a Davo Xeneize en los Premios Ídolo (Foto: Instagram @jmena)

Pero eso no fue todo, sino que además Davo invitó a Momo a alentarlo en el partido entre 412 y Luzu TV el 15 de noviembre. El niño no pudo ocultar su emoción ante la propuesta y dejó en claro que será la mejor hinchada. “Sos un capo”, le dijo y terminaron abrazados y coreando juntos: “412″.

“Vine a los Premios Ídolo para que Momo se saque una foto con Davo”, expresó Barón en sus historias de Instagram con la foto que le sacó a su hijo y el streamer. “Me siento una mamá aura total”, comentó en un video del backstage del inolvidable momento.

La emoción de Jimena Barón al ver a su hijo con Davo Xeneize

Acto seguido, compartió la charla que tuvieron en el auto cuando regresaban a casa. “Es un buen momento para contarle a la gente, porque yo me quiero tirar flores con la maternidad y las cosas que he hecho por vos. Nunca conté que yo a Momo le conseguí un saludo personal de MrBeast. Nos despedimos con esto”, cerró la cantante y dejó en claro su próximo objetivo. “Me falta Messi y me recibo de madre del siglo”.