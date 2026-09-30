Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 1 de octubre, la temperatura rondará entre 6 y 19; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 1 de octubre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:08 y se pone a las 19:35.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
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