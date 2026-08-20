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Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 21 de agosto, la temperatura rondará entre 5 y 11; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 21 de agosto
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 21 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 21 de agosto el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 5 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:11 y se pone a las 18:59.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:

  • Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
  • Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
  • Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
  • Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
  • Mantenerse informado por las autoridades.
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