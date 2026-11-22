Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 23 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 15 y 25; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 23 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:04 y se pone a las 20:32.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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