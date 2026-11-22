La celebración de Boca por la conquista de la Copa Sudamericana tuvo un momento de preocupación cuando Leandro Paredes se desmayó mientras brindaba una entrevista en vivo tras la consagración ante Atlético Mineiro. El episodio ocurrió mientras el mediocampista hablaba con Dsports. Luego fue asistido y se encuentra estable, según informaron desde la transmisión.

Consultado sobre la consagración, Paredes, visiblemente emocionado y agotado tras los festejos, alcanzó a decir: “Hay pocas palabras para expresar lo que estoy viviendo. Estoy feliz y agradecido. Ahora toca disfrutar y agradecer por todo lo que vivimos...”. Sin embargo, mientras desviaba la mirada hacia un costado, se descompensó y se desplomó en plena entrevista.

Paredes había dejado el campo de juego a los 13 minutos del segundo tiempo y fue reemplazado por Tomás Belmonte debido a una baja de presión, presuntamente provocada por las altas temperaturas de Barranquilla y un cuadro de deshidratación.

El momento en el que Paredes se desvaneció

Arruabarrena se refirió al estado del volante y confirmó que los síntomas habían comenzado durante el término del primer tiempo en un conferencia de prensa.

“Lo crucé en el vestuario. Tuvo un bajón, se sentía mareado. Le costaba trasladarse a los costados. Él fue muy honesto y pidió el cambio y recién me enteré de su segundo bajón”, explicó el entrenador.

El técnico también resaltó su importancia dentro del plantel. “Sacando lo del deporte, como persona siempre trata de sacar lo mejor de todos y dentro del campo es un crack. Es un líder positivo que necesita todo entrenador”, afirmó.

La emoción de Paredes

La consagración tuvo un significado especial para Leandro Paredes. El capitán fue una de las figuras de Boca que terminó con la conquista de la Copa Sudamericana y el regreso del club a la cima internacional después de 18 años.

Su salida de la cancha provocó una de las postales de la noche en el estadio Metropolitano. Mientras Rodolfo Arruabarrena le hacía señas para que abandonara rápidamente el campo, los hinchas xeneizes se pusieron de pie para despedirlo con una ovación. Paredes respondió con aplausos hacia las tribunas y recibió muchos cánticos con su apellido. Luego saludó al entrenador y se sentó en el banco de suplentes.

Leandro Paredes campeón de la Sudamericana Fernando Vergara - AP

Tras el pitazo final, el mediocampista dejó en claro cuánto representaba este logro para él. “Felicidad absoluta. Cumplí un sueño. Desde el día en que me tocó irme soñaba con esto”, afirmó.

También destacó el valor de la conquista: “Este título es de los más importantes por lo que significa este club para mí, por lo que significa volver a ganar un título internacional después de tanto tiempo, por todo el esfuerzo que hicimos. Estoy feliz, orgulloso de ser parte de este equipo”.