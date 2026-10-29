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Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 30 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 15 y 30; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 30 de octubre
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 30 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 30 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 24 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:26 y se pone a las 20:05.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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