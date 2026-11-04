Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 5 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 14 y 23; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 5 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:19 y se pone a las 20:12.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
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