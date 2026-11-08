Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 9 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 14 y 31; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 9 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 20 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:15 y se pone a las 20:16.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.
A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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