Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 11 de septiembre el cielo estará None nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 4 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:21 y se pone a las 18:56.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado con bruma y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 9 grados.

A la noche, el clima rondará los 4 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: