Soledad Silveyra: cómo continúa su salud tras la caída que sufrió y qué dijo su hijo mayor

Soledad Silveyra continuará internada en el Sanatorio Otamendi, tras la caída que sufrió el domingo pasado y que le provocó una fractura de pelvis. Aunque inicialmente se esperaba que pudiera continuar el tratamiento mediante una internación domiciliaria, su hijo Baltazar Jaramillo confirmó este jueves a LA NACION que la actriz deberá permanecer por lo menos otros diez días en el centro médico.

Según explicó Jaramillo, la prolongación de la internación no responde a una complicación en el estado de salud de su madre, sino a los dolores que todavía presenta como consecuencia de la lesión. De esta manera, Silveyra continuará bajo cuidados médicos mientras cumple con el reposo indicado para una fractura que, tal como había contado su hijo días atrás, no requiere una intervención quirúrgica.

“Le dolió mucho”

La actriz había sido internada el domingo luego de sufrir una caída en su casa. En diálogo con LA NACION, Jaramillo había explicado entonces que su madre se encontraba bien y que debía afrontar un período prolongado de reposo. “Mamá está bien. Se cayó el domingo; tiene una fractura por la que tiene que hacer un reposo largo, largo, largo. No es operable”, había señalado.

En ese primer contacto, también había contado que Silveyra sufrió fuertes dolores después del accidente, aunque su estado general de salud era bueno. “Está re enojada con ella misma; no hace caso. Está bien, le dolió mucho y está de pésimo humor, pero está bien de salud”, había agregado.

La internación de Silveyra se había conocido luego de que en LAM (América TV) contaran que la actriz se había caído mientras se encontraba sola en su domicilio y que había sido su hijo Facundo quien la había asistido en ese momento. Luego fue trasladada al Sanatorio Otamendi. En el programa se había informado inicialmente que tenía una fisura en la cadera y que podía ser necesaria una operación. Pero Baltazar Jaramillo confirmó a LA NACION que la lesión era una fractura de pelvis y que no requería cirugía: el tratamiento indicado era reposo durante un período extenso.

“No estoy bien”

Los problemas físicos de Silveyra son anteriores a esta última caída. Meses atrás, durante un viaje a Punta del Este, la actriz tuvo otro accidente al regresar de un spa: tropezó con una valija y se cayó al piso. Tiempo después reconoció que en un primer momento no había advertido la gravedad del golpe. “No sabía que estaba quebrada”, contó al visitar el programa de Mirtha Legrand a principios de agosto.

Además, habló abiertamente de las consecuencias que todavía atravesaba. “No estoy bien. Estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto. Me tropecé con una valija y me pegué un golpe. Caí de cola. Fue justo en la cadera”, explicó.

La actriz también detalló las características de la afección. “Es toda la inflamación de los músculos que se insertan en la cadera, entonces es muy difícil la cura. En general, las tendinitis son complicadas”, señaló.

El cuadro le provocaba fuertes dolores y dificultades para caminar. “No puedo estar sin Lucila, que es mi mano derecha porque, desgraciadamente, no puedo caminar bien”, había contado.

También explicó que el tratamiento había tenido que ser modificado porque los analgésicos comenzaron a afectarle el estómago. “Me iba a quedar sin estómago. Me sacaron toda la medicación y ahora me pusieron un parche. Si no, no sé cómo estaría”, relató.

La recuperación tampoco le resultaba sencilla. “Tengo que hacer gimnasia, tengo que poner voluntad. Viste cuando uno está mal y te dicen: ‘Caminá aunque te duela’. Pero es que no puedo”, había contado.

“El escenario cura todo”

A fines de agosto, Silveyra había vuelto a referirse públicamente a su estado de salud en una publicación en Instagram que realizó en el Día Internacional del Actor. Allí expresó su deseo de dejar atrás los problemas físicos y regresar a la actuación.

“Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, escribió.

En ese mismo mensaje sintetizó el vínculo que mantiene con su profesión con una frase que atribuyó a Brandoni: “Como decía Beto: ‘El escenario cura todo’. Y yo le creo”.