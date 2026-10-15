Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 15 de octubre, la temperatura rondará entre 9 y 15; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 15 de octubre
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 15 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 15 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 84 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:23 y se pone a las 19:32.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

LA NACION
Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
Más leídas
  1. Es la hija de una gran estrella, triunfó en la moda y ahora brilla en el cine junto a Al Pacino
    1

    Ever Anderson: es hija de una gran estrella, triunfó en la moda y ahora brilla en el cine junto a Al Pacino

  2. Julieta Prandi habló por primera vez tras anunciar su separación
    2

    Julieta Prandi habló por primera vez tras anunciar su separación: “Estoy avergonzada”

  3. Lewis Hamilton restauró un legendario Ferrari de los 90 tras permanecer más de 30 años guardado
    3

    Lewis Hamilton, de 41 años: restauró un legendario Ferrari de los 90 tras permanecer más de 30 años guardado

  4. El crecimiento explosivo de Vaca Muerta pone al país a punto de romper una barrera que nunca logró cruzar
    4

    Más inversión, más exportaciones y menos subsidios: cómo Vaca Muerta cambió la ecuación energética