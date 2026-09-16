Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 17 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 18; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 17 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 17 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 17 de septiembre el cielo estará None ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:11 y se pone a las 19:02.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. La Justicia investiga maniobras fraudulentas por $1600 millones en el pago de haberes a los navales
    1

    Escándalo en la Armada: la Justicia investiga maniobras fraudulentas por $1600 millones en el pago de haberes del personal naval

  2. La “nueva prueba” que planteó Cristina ya fue descartada por la Justicia, pero su estrategia apunta a otro objetivo
    2

    La “nueva prueba” que planteó Cristina Kirchner ya fue descartada por la Justicia, pero su estrategia apunta a otro objetivo

  3. Anto Roccuzzo mostró la intimidad de su paseo en yate: delfines, atardecer de ensueño y posiciones de yoga
    3

    Antonela Roccuzzo mostró la intimidad de su paseo en yate: delfines, atardecer de ensueño y posiciones de yoga

  4. El difícil momento de Barack y Michelle Obama por la pérdida de una integrante de su familia
    4

    El difícil momento de Barack y Michelle Obama por la pérdida de una querida integrante de su familia