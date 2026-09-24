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Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 25 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Viedma para el 25 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 25 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 25 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:57 y se pone a las 19:10.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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