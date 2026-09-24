Natalie Pérez reveló su encuentro con Ashton Kutcher: “Sentí que lo enamoré”

Natalie Pérez, quien actualmente se encuentra en pareja con el productor teatral Tomás Rottemberg, sorprendió al recordar un encuentro que tuvo con una estrella de Hollywood durante una fiesta de Netflix.

La actriz contó que se cruzó con un actor de Hollywood cuando recién había regresado de un viaje a Brasil y apuntó que, aunque el momento quedó registrado en una selfie, en donde ambos posan juntos, decidió no avanzar con él porque en ese entonces estaba en pareja.

Durante su paso por el programa Sería increíble (OLGA), la actriz reveló que ese famoso actor estadounidense, de quien dijo que formaba parte de su “lista de permitidos”, intentó mantener un acercamiento en el momento de sacarse la foto, lo cual terminó generándole una situación incómoda con quien era entonces su novio.

Natalie Pérez y su encuentro con Ashton Kutcher

La estrella en cuestión era el actor Ashton Kutcher, a quien la actriz le pidió una selfie en medio de aquel festejo organizado por la plataforma de streaming. “Solo le pedí la foto; yo estaba muy nerviosa. Me estaba cruzando con el amor de mi vida”, recordó sobre aquel emocionante episodio, en el que un gesto particular por parte del actor llamó su atención.

“Él me agarró un poco más abajo de la cintura; fue muy sexy. Solo eso, y yo estaba muy nerviosa, de verdad que estaba cruzándome con el amor de mi vida”, contó la actriz al referirse al accionar de Kutcher en ese momento. Según su relato, ese contacto hizo que el encuentro adquiriera todavía más intensidad. “Sentí que lo enamoré un poco, la verdad que sí... Yo estaba diosa mal, toda vestida de negro”, lanzó Pérez al recordar entre risas el encuentro.

Inmediatamente, la artista aclaró cuál fue el motivo por el que decidió mantener las distancias con el protagonista de Efecto mariposa: “No estuve con él porque estaba de novia”. La anécdota terminó teniendo consecuencias dentro de su relación por aquellos tiempos. “No saben el problema que me trajo con mi novio de ese momento”, contó.

La actriz también recordó cómo se encontraba cuando llegó a aquella fiesta. Su regreso de Brasil había sido después de una estadía de varios meses, durante la cual hacía ejercicio a diario. “Venía de estar cuatro meses en Brasil caminando todos los días; estaba re trabada”, apuntó en relación a su musculatura.

Su presente junto a Tomás Rottemberg

Aproximadamente un año atrás, Natalie Pérez blanqueó su relación con el productor teatral Tomás Rottemberg, hijo de Carlos Rottemberg y de la actriz Linda Peretz.

El inicio del romance tuvo un punto de conexión entre ambos en el ámbito laboral, ya que el joven era el productor de Las cosas maravillosas, la obra que ella estaba protagonizando. A partir de ese contacto profesional, ambos comenzaron a compartir proyectos y surgió una relación que luego trascendió lo laboral.

Tomás Rottemberg y Natalie Pérez Gerardo Viercovich - LA NACION

Rottemberg forma parte de la tercera generación de una familia estrechamente ligada al teatro argentino y trabaja junto a su padre en la producción y programación de diversos espectáculos. Ha participado en proyectos como School of Rock, Legalmente rubia, Piaf, Cabaret y Matilda.

A pesar de mostrarse juntos en varios eventos, tanto el productor como la actriz y cantante han mantenido un perfil relativamente reservado en cuanto a su vida privada.