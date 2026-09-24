Gita Gopinath celebró que el Gobierno no haya dolarizado y reiteró su planteo: “Debe permitirse que el peso se deprecie más”

Gita Gopinath, exnúmero dos del FMI, reiteró su recomendación al gobierno argentino de permitir una devaluación mayor del peso y mayor acumulación de reservas, como elemento para permitir un mejor escenario para el nivel de actividad. “ Creo que el peso tiene que ajustarse más, y debe permitirse que se deprecie más de lo que lo está haciendo actualmente ”, dijo la economista.

Fue en una entrevista con el colega Tyler Cowen, profesor de la Universidad George Mason (EE.UU.) y columnista en The New York Times y otros medios, como parte del ciclo de diálogos llamado ‘Conversaciones con Tyler’ (Conversations con Tyler), en el que habitualmente convoca a académicos y analistas de diferentes especialidades.

Fue allí donde la exsubdirectora gerente del FMI (entre 2022 y 2025) se refirió al escenario macroeconómico argentino. En su análisis, destacó algunas medidas impulsadas por el Gobierno para bajar la inflación, y precisó: “Creo que en lo que la gestión de Milei lo ha hecho muy bien en comparación con las administraciones previas es en reconocer que el problema es fiscal, y que toda vez que el país mantuviera los déficits que planteaba, y usando el financiamiento monetario, básicamente imprimiendo dinero para pagarlo, no había posibilidad de salir de esta trampa”.

Gita Gopinath y Luis Caputo

En ese sentido, agregó que “no hay nada especial sobre Argentina” en cuanto a los motivos de la baja de inflación y los desafíos para profundizar esa desaceleración. “Es una lección que aprendemos cada vez con los países que se encuentran en este proceso de desinflación, que arrancan con tasas de inflación de tres dígitos. Hace dos años, la inflación argentina rondaba el 150 %, y bajarla al 30% fue difícil. Reducirla es impresionante, pero siempre es la última etapa, pasar de esto a un solo dígito, siempre lleva mucho, mucho más tiempo”.

Luego, Gopinath planteó que para propiciar una continua baja de la inflación, hace falta “en primer lugar, más confianza en la continuidad de las políticas”. La economista y profesora de Harvard destacó el compromiso con el equilibrio fiscal de Milei pero planteó que “hay preguntas sobre si el resto de la clase política también está comprometida con esto”.

“En 2025 hubo elecciones de mitad de mandato, en octubre de 2027 habrá elecciones nacionales, y es muy razonable que todos se detengan un momento y se pregunten si las reformas continuarán o si habrá un retroceso, como hemos visto muchas, muchas veces en el pasado en el país”, sostuvo Gopinath.

El Presidente Javier Milei en Casa Rosada junto a Gita Gopinath, cuando era la subdirectora Gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Luego, la economista celebró que “las expectativas de inflación están bajando”, y analizó que “lleva tiempo” anclar las expectativas. “Hay que mantener el rumbo y demostrar que estás comprometido a mantener bajo el déficit fiscal y a garantizar la independencia del Banco Central, lo cual es otra medida que está tomando en este momento, para asegurar su independencia y que no haya monetización de déficits”, planteó Gopinath.

Y con referencia a la política monetaria y cambiaria, reiteró su planteo de que se fortalezcan las reservas del BCRA. “Argentina también tendrá que acumular divisas, aunque el objetivo sea obviamente tener un tipo de cambio flotante. Sabemos que prácticamente todos los países, salvo contadas excepciones, pueden enfrentar condiciones de mercado caóticas. Dada la historia de Argentina en materia monetaria, el país necesitará acumular reservas de divisas a un ritmo mucho más rápido de lo que lo está haciendo actualmente. Además, hay que tener en cuenta las elecciones que se celebrarán el próximo año”, afirmó.

Posteriormente, remarcó la recomendación de que la política monetaria sume flexibilidad y permita una mayor depreciación del peso, algo que había planteado recientemente en una entrevista con LA NACION. “Creo que el peso argentino necesita ajustarse más y que se le debe permitir depreciarse más de lo que lo está haciendo en este momento. En el marco actual, pasaron de un crawling peg fijo a la banda de flotación. Esa zona se ha vuelto bastante amplia, y ese marco debería permitir una mayor fluctuación en el tipo de cambio”, dijo Gopinath.

E insistió: “El Gobierno está siendo mucho más cauteloso de lo que debería a la hora de comprar dólares para aumentar sus reservas. Creo que es algo que podrían hacer mucho más rápido porque, si lo hicieran, sí, habría algo más de depreciación, pero seguiría estando bien dentro de la banda de flotación. En resumen, creo que deben permitir que el tipo de cambio nominal se mueva más. Eso, combinado con una política fiscal y una política monetaria que eviten que esa depreciación se refleje directamente en los precios, generará una cierta depreciación del tipo de cambio real. Creo que es importante que lo hagan”.

Por último, Gopinath celebró que el Gobierno no haya avanzado hacia la dolarización que defendía Milei en campaña. “Creo que es algo bueno, porque no existe la panacea de decir ‘Como dolaricé, estamos en una situación segura o soy un país bien gestionado’. Las dos principales economías dolarizadas del mundo —Ecuador y El Salvador— tienen programas en marcha con el FMI porque, en última instancia, si no se aplican políticas fiscales adecuadas, se terminará necesitando un rescate de todos modos. Dolarizar no es una panacea”.