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Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 30 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 12 y 26; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Viedma para el 30 de octubre
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 30 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 30 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:03 y se pone a las 19:48.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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