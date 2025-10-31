LA NACION

Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 1 de noviembre, la temperatura rondará entre 11 y 26;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 1 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 1 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:34 y se pone a las 19:37.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

