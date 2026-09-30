Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 1 de octubre el cielo estará None nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 74 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:02 y se pone a las 19:20.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.