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Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 11 de mayo, la temperatura rondará entre 6 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 11 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 11 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 11 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:48 y se pone a las 18:48.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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