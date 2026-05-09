Hay alerta naranja y amarilla por lluvias y vientos para este sábado 9 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas para este sábado 9 de mayo por lluvias y vientos, que alcanzan a diez provincias. Se esperan “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta naranja por lluvias y vientos afecta al sudeste de la provincia de Buenos Aires, en un área que presentará chaparrones localmente severos. Los mismos estarán acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 80 y 110 milímetros, que pueden llegar a ser superados en forma localizada.

Las provincias bajo alerta según el SMN

Frente a estas condiciones, el SMN emitió una serie de recomendaciones:

Limpiar desagües.

No sacar la basura.

Evitar salir si no es necesario.

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar objetos que puedan volarse.

Seguir las indicaciones de las autoridades.

Mantenerse alejado de ventanas y no refugiarse bajo estructuras.

Desconectar artefactos eléctricos ante posibles ingresos de agua.

Preparar un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna y radio.

Por otro lado, rige alerta amarilla por vientos para las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro y Chubut. Según el ente, para estas regiones se esperan intensas ráfagas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, aunque descartaron la aparición de viento Zonda.

A partir de este cuadro, el SMN recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para este sábado, el SMN informó que la temperatura en la Ciudad tendrá una mínima de 7°C y una máxima de 13°C. El cielo estará despejado hasta el mediodía y se encapotará durante la tarde. Además, se esperan chaparrones aislados con salidas intermitentes del sol.

Así estará el clima este finde en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, además del intenso viento y la nubosidad variable, la mínima estará en unos 10°C, mientras que la máxima llegará a 14°C, con cielo parcialmente nublado por la mañana y probabilidad de chaparrones por la tarde. Al igual que en la Ciudad, la condiciones se empezarán a presentar más favorables durante las primeras horas del lunes.

En tanto, en el país las temperaturas máximas y mínimas serán de 27°C y 12°C en Catamarca; 28°C y 18°C en Chaco; 13°C y 8°C en Chubut; 26°C y 11°C en Córdoba; 28°C y 18°C en Corrientes; 25°C y 14°C en Entre Ríos; 30°C y 19°C en Formosa; 25°C y 9°C en Jujuy; 20°C y 8°C en La Pampa; 26°C y 10°C en La Rioja; 22°C y 10°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 29°C y 19°C en Misiones; 17°C y 9°C en Neuquén; 16°C y 9°C en Río Negro; 25°C y 8°C en Salta; 25°C y 8°C en San Juan; 23°C y 12°C en San Luis; 7°C y -2°C en Santa Cruz; 26°C y 14°C en Santa Fe; 27°C y 11°C en Santiago del Estero; 3°C y 2°C en Tierra del Fuego; y 25°C y 12°C en Tucumán.