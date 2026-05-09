Clima del Día de la Madre 2026: se esperan tormentas en Texas y Florida y calor extremo en California

El Día de la Madre en Estados Unidos llegará este domingo con un panorama climático completamente dividido entre dos realidades muy diferentes. Mientras millones de personas en la mitad este tendrán lluvias y tormentas eléctricas, en el oeste dominarán el sol, las altas temperaturas y hasta registros cercanos o superiores a los 100°F (38°C).

Pronóstico para el Día de la Madre en EE.UU.: tormentas y lluvias afectarán Texas, Georgia y los Grandes Lagos

De acuerdo con un informe publicado por AccuWeather, el este de Estados Unidos tendrá un Día de la Madre mayormente inestable, con precipitaciones y tormentas eléctricas distribuidas desde la región de los Grandes Lagos hasta Texas y sectores del sudeste del país norteamericano.

Millones de personas en ciudades como Nashville y Nueva Orleans deberán preparar planes bajo techo debido a la alta probabilidad de tormentas eléctricas persistentes Stock en canva

Las precipitaciones más persistentes se concentrarán sobre los Grandes Lagos orientales, aunque las tormentas más frecuentes se desarrollarán desde el valle de Ohio hacia el sur, hasta alcanzar el centro de Texas, la costa central del Golfo y amplias zonas de Georgia.

Aunque no se espera un evento severo generalizado, AccuWeather advirtió que algunas tormentas podrían provocar daños localizados en sectores del sudeste. También anticipó lluvias intensas capaces de aliviar parcialmente la sequía en ciertas áreas.

Riesgo de inundaciones en Texas, Louisiana y Florida por lluvias intensas durante el Día de la Madre

Nashville, Atlanta y Nueva Orleans aparecen entre las ciudades donde las madres probablemente necesitarán paraguas durante las actividades del domingo.

El problema principal podría aparecer en zonas comprendidas entre el noreste de Texas y el norte de Florida, así como el sur de Louisiana y el sur de Georgia. Allí, la lluvia podría alcanzar suficiente intensidad como para generar inundaciones repentinas localizadas.

Los meteorólogos de AccuWeather recomendaron especial precaución a quienes deban circular por el corredor de la Interestatal 10, donde las condiciones podrían deteriorarse rápidamente durante las tormentas más fuertes.

El corredor entre el noreste de Texas y el norte de Florida está bajo vigilancia por lluvias intensas Imagen ilustrativa generada con IA

Qué ciudades de Florida podrían registrar tormentas y chaparrones este domingo

En ciudades de Florida como Orlando y Miami también podrían registrarse tormentas durante el Día de la Madre, aunque el escenario allí será diferente al de otras regiones del sudeste.

Según AccuWeather, los fenómenos en el centro y sur de Florida serán dispersos y menos organizados, por lo que no se espera una jornada completamente pasada por agua. Aun así, la humedad y la posibilidad de chaparrones aislados seguirán presentes durante parte del domingo.

Nueva York, Boston y Washington D.C.: cómo evolucionará el clima durante el Día de la Madre

Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington D.C. comenzarían el domingo con tiempo seco, una noticia positiva para quienes planeen celebraciones al aire libre durante las primeras horas del día.

No obstante, el alivio podría durar poco. AccuWeather anticipó que durante la tarde y la noche podrían avanzar lluvias y tormentas desde el sur y el oeste, hasta afectar sectores del Atlántico medio, Nueva Inglaterra y los Apalaches centrales.

Zonas desérticas de Arizona y el sur de California podrían registrar sus temperaturas más altas en lo que va de 2026

Ola de calor en California, Arizona y Nevada: temperaturas extremas durante el fin de semana

Mientras el este enfrentará tormentas y lluvias, el panorama será completamente distinto en la mitad occidental de Estados Unidos. AccuWeather pronosticó condiciones secas y soleadas para gran parte del oeste, impulsadas por un amplio sistema de alta presión que favorecerá el aumento de temperaturas.

Una ola de calor comenzará a fortalecerse sobre el interior del sudoeste estadounidense, y varias zonas desérticas de Arizona, Nevada y el sur de California podrían superar ampliamente los 100°F (38°C).

Incluso, algunas ciudades podrían atravesar el día más caluroso en lo que va de 2026, con marcas cercanas a récords históricos para esta época del año.

Los meteorólogos recomendaron mantener una hidratación adecuada y limitar la exposición prolongada al sol, especialmente para quienes pasen varias horas al aire libre celebrando el Día de la Madre.