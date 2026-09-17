Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 18 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 25; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 18 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:16 y se pone a las 19:15.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado con bruma y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
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