Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 26 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 9 y 18; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 26 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 74 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:39 y se pone a las 19:32.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del NO a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
- 1
- 2
Arnold Schwarzenegger, actor, 79 años: donó 16 hectáreas de su privilegiado campo en California y contribuyó a salvar un ecosistema único
- 3
Sol Pérez habló sobre su vida íntima tras ser madre: “Sin eso sí que siento que el amor no existe”
- 4
La foto de Mauricio Macri con una ex número uno del mundo que sorprendió en las redes sociales