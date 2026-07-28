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Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 28 de julio, la temperatura rondará entre 11 y 26; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 28 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 28 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 28 de julio el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:01 y se pone a las 18:56.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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