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Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 3 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 28; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 3 de octubre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 3 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 3 de octubre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:00 y se pone a las 19:21.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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