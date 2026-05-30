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Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 31 de mayo, la temperatura rondará entre 9 y 18; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 31 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 31 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 31 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:58 y se pone a las 18:41.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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