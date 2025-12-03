LA NACION

Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 4 de diciembre, la temperatura rondará entre 17 y 25;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 4 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 4 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 4 de diciembre el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:24 y se pone a las 19:59.

Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación
    1

    Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación, que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”

  2. De la chicana de Grabois a las provocaciones de Lemoine: los momentos más bizarros de la jura en Diputados
    2

    De la chicana de Grabois a las provocaciones de Lemoine: los momentos más bizarros de la jura en Diputados

  3. Cayó Cachorra, la “viuda negra” que mató al hombre que se había enamorado de ella
    3

    Cayó Cachorra, la “viuda negra” que mató al hombre que se había enamorado de ella

  4. Los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos
    4

    Diputados: los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos

Cargando banners ...