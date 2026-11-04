Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 5 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 14 y 23; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 5 de noviembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Salta para el 5 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 5 de noviembre el cielo estará lloviznas por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:32 y se pone a las 19:38.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto con lluvia débil y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del NO a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
Más leídas
  1. El abogado de una de las empresas de Trump opinó sobre la entrevista a Cristina Kirchner en The Washington Post
    1

    Abogado de una de las empresas de Trump sostuvo que Cristina Kirchner “seguirá el camino de Lula” para recuperar sus derechos políticos

  2. Qué le está pasando a Alemania y qué puede aprender la Argentina
    2

    Shock chino, energía cara y menos trabajadores, el diagnóstico europeo que deja lecciones más allá del Viejo Continente

  3. El "Campeonato de destructores" de la Fórmula 1: qué lugar ocupa Colapinto
    3

    Se publicó la lista del “Campeonato de destructores” de la Fórmula 1 y Alpine ocupa un lugar muy particular

  4. Etcheverry derrotó por primera vez a un top 10 y jugará ante la sorpresa del Masters 1000 de París
    4

    Tomás Etcheverry derrotó por primera vez a un top 10 y jugará ante la sorpresa del Masters 1000 de París