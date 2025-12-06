Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 7 de diciembre, la temperatura rondará entre 17 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 7 de diciembre el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:24 y se pone a las 20:02.
Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- 1
La nueva serie de Netflix para maratonear sin culpa: tiene siete capítulos y te atrapa desde el primer segundo
- 2
Mortal choque frontal en el comienzo del fin de semana largo
- 3
Inter Miami campeón: ganó 3-1 a Vancouver Whitecaps y se quedó con su primera MLS Cup
- 4
Luis Petri defendió la adquisición de los F-16 y les contestó a quienes dicen que el Gobierno compró “chatarra”