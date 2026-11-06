Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 7 de noviembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:31 y se pone a las 19:39.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con lluvia débil y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.