Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 9 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 11 y 25; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 9 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:29 y se pone a las 19:41.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
- 1
- 2
Los detalles de la misa. Un recorrido de 3 kilómetros y 120 obispos sobre el escenario: así será la celebración del lunes
- 3
Juana Viale deslumbró con un vestido rojo de gala en La noche de Mirtha y se refirió a la visita del Papa
- 4
El hincha de Rosario Central que pasó de viral por un festejo fallido a lanzar amenazas en redes sociales