Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de febrero, la temperatura rondará entre 13 y 27;

El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 12 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 12 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 24 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:34 y se pone a las 20:03.

Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

