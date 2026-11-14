Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 15 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 21 y 30; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 15 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con lluvia en la hora anterior por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:27 y se pone a las 20:09.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.
A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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