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Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 18 de julio, la temperatura rondará entre 12 y 18; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 18 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 18 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 18 de julio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 83 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:09 y se pone a las 18:12.

Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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