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Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 18 de junio, la temperatura rondará entre 7 y 12; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 18 de junio
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 18 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 18 de junio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 83 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:12 y se pone a las 17:59.

Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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